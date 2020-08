Polizei Gütersloh

POL-GT: Spezialeinheiten der Polizei überwältigen 33-Jährigen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Dienstagnachmittag (25.08., 15.08 Uhr) wurde die Polizei über eine Bedrohung durch einen 33-jährigen Mann in einer Wohnung in der Helmholzstraße informiert.

Eine Zeugin, die sich zuvor in der Wohnung im Ortsteil Halle-Künsebeck aufhielt, gab auf der Polizeiwache an, dass sich der 33-Jährige sehr aggressiv verhalten habe und sich mit einem Messer bewaffnet in der Wohnung alleine eingeschlossen habe.

Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation des 33-Jährigen und den Angaben der Zeugin öffneten Polizeibeamte eines Spezialkommandos im weiteren Verlauf des Einsatzes die Wohnungstür des Mannes und überwältigten ihn. Hierbei wurde der 33-Jährige leicht verletzt. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefährdung unbeteiligter Personen.

Durch das Ordnungsamt der Stadt Halle wurde im Anschluss eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik geprüft und veranlasst. Zudem wurde gegen den 33-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

