Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seniorin bei Einkauf bestohlen

Deidesheim (ots)

Am Freitag, den 20.03.2020, gegen 14:30 Uhr, wurde eine 72-jährige aus Friedelsheim während ihres Einkaufs in einem Supermarkt am nördlichen Stadtrand von Deidesheim Opfer eines Taschendiebstahls. Offenbar wurde sie dort von einer männlichen Person vermeintlich unabsichtlich angerempelt. Zu einem späteren Zeitpunkt stellte sie den Verlust ihres Geldbeutels mit Bargeld, Scheckkarten und anderen Dokumenten fest.

