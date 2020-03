Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autodiebstahl aufgeklärt

Polizei Grünstadt (ots)

Die Polizei Grünstadt hatte am heutigen Freitagnachmittag in Hettenleidelheim eine 57-jährige Fahrerin aus Worms in der Kontrolle. Es stellte sich heraus, dass ihr Citroen Berlingo am Vortag vom Hof eines Gebrauchtwagenhändlers in Haßloch gestohlen wurde. Nach guter Zusammenarbeit mit der Polizei Haßloch konnte die Täterin dem Autodiebstahl überführt werden. Sie hatte nach Vortäuschen ihres Kaufinteresses den Citroen zur Probe im Hof gefahren und war vor den Augen des Händlers geflüchtet. Die Autodiebin hatte zur Verschleierung des nicht zugelassenen Fahrzeuges Kennzeichen angebracht, die sie von einem Jaguar im Gewerbegebiet Hettenleidelheim über Nacht gestohlen hatte. Nun erwartet die Frau ein Gerichtsverfahren.

