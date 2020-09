Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Pkw-Aufbrüche im Gütersloher Wohngebiet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag (29.08.) bis Montagfrüh (31.08., 07.15 Uhr) an der Marienstraße und an der Elsa-Brändström-Straße drei Pkw aufgebrochen.

Jeweils durch Einschlagen der Seitescheiben öffneten die Täter zwei Fahrzeuge auf einem Firmenparkplatz an der Marienstraße. Zu dem Diebesgut aus dem Mercedes und dem BMW konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Bei der unweit der anderen Tatorte befindlichen Elsa-Brändström-Straße schlugen die Unbekannten ebenfalls die Seitescheibe eines Mercedes Transporters ein. Hier entwendeten die Täter den Erkenntnissen nach ein Computertablet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

