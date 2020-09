POL-GT: 30-Jähriger begeht Ladendiebstahl und Widerstand

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagabend (01.09., 17.38 Uhr) wurde die Polizei über einen Ladendiebstahl im Einkaufmarkt des Bahnhofsgebäudes informiert.

Am Willy-Brand-Platz eingetroffen, deutete eine Mitarbeiterin des Marktes auf eine männliche Person, die im Geschäft zuvor eine Flasche Alkoholika sowie ein Feuerzeug gestohlen hatte. Die Beamten sprachen den 30-jährigen Mann aus Rietberg zur Feststellung der Personalien an. Im Rahmen der Kontrolle wurde dem Mann zudem ein Platzverweis ausgesprochen, dem der 30-Jährige in der Folge nicht nachkommen wollte und zunehmend aggressiver wurde. Hierbei kam es dann zu einem Widerstand gegen die Polizeibeamten, bei dem ein Beamter leicht verletzt wurde.

Der Rietberger wurde daraufhin zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus wurden zwei Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte sowie des Ladendiebstahls eingeleitet.

