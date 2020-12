POL-CLP: Pressemeldung für den Bereicht Vechta

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, den 11.12.2020, gegen 16:00 Uhr, befährt ein 27-jähriger aus Vechta mit seinem PKW die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl ihm zuvor die Fahrerlaubnis aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden ist. Die Beamten konnten den 27jährigen auf dem örtlichen Famila-Parkplatz anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Corona-Verstoß Am Freitag, 11.12.2020, gegen 23:30 Uhr stellten Beamte des PK Vechta eine Gruppe von sechs Personen fest, die soeben eine geschlossene Shisha-Bar an der Münsterstraße betraten. Eine Überprüfung ergab, dass diese sechs Personen alle unterschiedlichen Hausständen angehören. Auch trug keine der Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die sechs Personen eingeleitet. Die Bar war zu keinem Zeitpunkt für den öffentlichen Verkehr geöffnet.

Dinklage - Corona-Verstoß Am Samstagmorgen, 12.12.2020, gegen 02:20 Uhr stellte eine Funkstreife des PK Vechta in Dinklage, Drostestraße, einen Pkw fest, der mit vier Personen besetzt war. Diese vier Personen gehören alle unterschiedlichen Hausständen an und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Daher wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt in der bisherigen Konstellation untersagt.

Vechta - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es im Marienhospital Vechta zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Ein stark alkoholisierter 34-jähriger Mann aus Vechta verschaffte sich zunächst unerlaubt Zutritt zum Krankenhausgebäude. Mehrfachen Aufforderungen, dieses zu verlassen, kam er nicht nach, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Beim Einschreiten der Beamten griff der Mann einen der Polizisten an und versuchte ihn zu schlagen. Unter Einsatz von Pfefferspray konnte der Mann überwältigt werden. Während der Tatausführung beleidigte er zudem die Beamten, sowie anwesendes Personal des Krankenhauses. Der Mann wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Besch. werden nun Verfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, sowie Beleidigung und Hausfriedensbruch eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfall Am Freitag, den 11.12.2020, kam es gegen 11:50 Uhr an der Kreuzung Holzhausen/Bergstruper Str. im Ortsteil Holzhausen zu einem Verkehrsunfall. Eine 25-jährige aus Goldenstedt beabsichtigte die Kreuzung aus Richtung Vechta kommend, in Richtung In den Tangen zu überqueren. Dabei übersah sie den PKW eines 83-jährigen aus Visbek, der aus dem Ortsteil Holzhausen in Richtung Bergstruper Str. fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 83-jährige und zwei weitere Insassen seines Pkw verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

