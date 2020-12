Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

++ Verkehrsunfallgeschehen ++ Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 11.12.2020, wurde in der Zeit zwischen 10:45 Uhr und 11:45 Uhr ein abgestellter Pkw auf einem Praxisparkplatz an der Eschstraße in Cloppenburg durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der / die Verursacher(in) entfernte sich unterlaubt vom Unfallort. (1454459) Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten in Lastrup Auf der Krapendorfer Straße (B213) beabsichtigte der Fahrer eines Pkw aus Cloppenburg am 11.12. gegen 16:00 Uhr nach links in eine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Dabei kollidierte er mit einem Pkw aus dem Emsland, dessen Fahrzeugführer im Begriff war, eine in gleiche Richtung fahrende Kolonne zu überholen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. (1455843) Verkehrsunfall mit Leichtverletztem in Emstek / Schneiderkrug Am Morgen des 12.12.20, gegen 05:50 Uhr, kommt der 30-jährige Fahrer eines SUV auf der Hansestraße auf dem Weg von Ahlhorn in Richtung Schneiderkrug nach rechts von der Fahrbahn ab, gerät in einen Straßengraben und überschlägt sich. Der Fahrer wurde leicht verletzt einem Krankenhaus zugeführt. (1457369) Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer in Garrel Auf der Straße Baskenriehen, Kreuzungsbereich Nikolausdorfer Straße, beabsichtigt eine Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw am 12.12.20 gegen 08:50 Uhr ihre Fahrt in Richtung Marienstraße fortzusetzen und übersieht dabei einen bevorrechtigten, von links kommenden Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer verletzt wird. Er wird einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. (1457689) Verkehrsunfall in Cappeln Der 21-jährige Fahrer aus Cloppenburg verliert mit seinem Pkw BMW am 12.12.2020 gegen 15:40 Uhr auf der Bokeler Straße (K302) außerhalb geschlossener Ortschaften nach einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und gerät ins Schleudern. Im weiteren Verlauf überschlägt der Pkw sich zweimalig und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Sowohl der Fahrzeugführer als auch sein ebenfalls 21 Jahre alter Beifahrer werden verletzt örtlichen Krankenhäusern zugeführt. (1458632) Verkehrsunfall in Emstek Am 12.12.20 um 16:20 Uhr befährt der Fahrer eines Pkw VW die Straße Egterholz. Im Kreuzungsbereich zur Straße Garther Heide beabsichtigt er, diesen in Richtung Ortsmitte zu überqueren und übersieht den Vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Pkw Mercedes, welcher von rechts kommt. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrer des Pkw Mercedes verletzt wird. (1458869) ++ Brandermittlungen ++ Am 13.12.2020 kommt es etwa zwischen 01:37 und 02:16 zu insgesamt zwei Sachbeschädigungen durch Inbrandsetzen. In der Schwalbenstraße wurde ein Verteilerkasten offensichtlich mutwillig in Brand gesetzt. Kurze Zeit später wurde gemeldet, dass die Warnbake einer Baustelle in der Goethestraße, ebenfalls vorsätzlich, in Brand gesetzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.g. Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbidung zu setzen. ++ Corona-Verstöße ++ Die Polizei musste am Wochenende diverse Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund Missachtungen der geltenden Corona-Allgemeinverfügung einleiten. Dabei wurde in den meisten Fällen gegen die Kontaktbeschränkungen bzw. gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verstoßen. In Zwei Fällen musste die Polizei illegale, sog. "Corona-Partys", auflösen: In Emstek, August-Kühling-Straße, wurden um am 13.12. gegen 02:00 Uhr sechs feiernde Personen aus unterschiedlichen Haushalten in einer Wohnung angetroffen. Tags zuvor, am 12.12. gegen 01:47 Uhr, wurde die Polizei zu einer Ruhestörung in der Hagenstraße in Cloppenburg gerufen. Auch hier konnten insgesamt sechs Personen aus unterschiedlichen Haushalten angetroffen werden. In allen festgestellten Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen auch auf Insassen von Kraftfahrzeugen beziehen.

