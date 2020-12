Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz Am Freitagabend, 11.12.20, gegen 22:00 Uhr, kontrollierte die Polizei einen 18-jährigen Pkw-Fahrer an der Fritz-Reuter-Str. in Cloppenburg und stellte umfangreiche Verstöße fest: Bei der Kontrolle konnte durch den Fahrzeugführer nicht nur keine Fahrerlaubnis vorgelegt werden, da dieser nicht im Besitz einer solchen war: Die am Pkw angebrachten Kennzeichen gehörten darüber hinaus nicht an dieses Fahrzeug. Des Weiteren ergaben sich Hinweise, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Bei einer Durchsuchung des Pkw wurden ferner Betäubungsmittel aufgefunden. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und die Kennzeichen sowie Betäubungsmittel beschlagnahmt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

