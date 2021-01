Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Pedelec entwendet

Ahaus (ots)

Ein an der Gronauer Straße in Alstätte abgestelltes schwarzes E-Bike des Herstellers MC haben Unbekannte entwendet. Zu der Tat kam es am Samstag zwischen 08.00 und 08.30 Uhr. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

