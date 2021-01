Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Auf ein weißes Pedelec des Herstellers Gudereit hatten es Unbekannte in Gronau abgesehen. Das vor einem Getränkemarkt am Heerweg abgestellte Rad des Typs EC4 wurde am Montag zwischen 17.30 und 18.00 Uhr entwendet. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

