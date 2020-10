Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Verkehrsunfallflucht im Kreisverkehr

OstercappelnOstercappeln (ots)

Bereits am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, fuhr eine Frau mit ihrem weißen Opel Combo von Schwagstorf in Richtung Venne. Am Ortseingang von Venne, auf der Hauptstraße (B218), kam es im Kreisverkehr zu einer Verkehrsunfallflucht. Auf der Kreisfahrbahn, in Höhe der Pastor-Teuteberger-Straße, versuchte sie ein dunkler BMW zu überholen. Der BMW streifte mit seiner rechten Fahrzeugfront den Opel Combo im vorderen linken Fahrzeugbereich. Der BMW setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß in Richtung Netto Verbrauchermarkt fort. Die Opelfahrerin konnte erkennen, dass es sich um einen BMW mit Osnabrücker Kennzeichen handelte. Der Unfallfahrer soll ein Mann mit kurzen schwarzen Haaren gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird am Opel auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Unfall oder einem dunklen BMW mit einem leichten Frontschaden an der rechten Fahrzeugseite geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05471/9710 oder 05461/915300.

