Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in Gastrobetrieb

Osnabrück (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht zu Montag an der Buerschen Straße in ein Cafe&Lounge ein. Die Täter hebelten eine rückwärtige Tür des in Höhe der Schützenstraße befindlichen Lokals auf, gelangten so in die weiteren Räumlichkeiten und brachen dort mehrere Geldspielautomaten auf. Mit dem darin vorgefundenen Bargeld machten sich die Einbrecher schließlich aus dem Staub. Wem in der betreffenden Nacht im Bereich der Rosenburg etwas Verdächtiges aufgefallen ist, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-3203 oder -2115.

