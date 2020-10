Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unfall auf Parkplatz - Verursacher flüchtet

Bad Iburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Osnabrücker Straße beschädigte ein Unbekannter am Montag einen Toyota RAV4 und flüchtete. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem gelben Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 14.20 und 14.45 Uhr gegen den roten SUV. Hinweise zu der Unfallflucht erbittet die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell