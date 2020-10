Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfallflucht Bad Bederkesa

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa

VU mit Flucht / Verursacher ermittelt:

Am Samstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, beobachteten Zeugen, wie eine 81jährige aus Bad Bederkesa mit ihrem Pkw rückwärts auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Handelspark in Bad Bederkesa ausparkte. Dabei stieß sie gegen einen geparkten Pkw eines anderen Kunden. Die Fahrzeugführerin sah sich den Schaden am anderen Fahrzeug an und wurde auch vor Ort von Zeugen auf den Vorfall angesprochen. Trotzdem stieg sie anschließend in ihr Fahrzeug und fuhr von der Unfallstelle fort. Die Zeugen übermittelten das Kennzeichen der Verursacherin an die Polizei. Diese konnte die Frau zu Hause antreffen. An beiden Fahrzeugen wurden Sachschäden festgestellt. Diese werden auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Verursacherin muss sich nun wegen eines Strafverfahrens (Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) verantworten.

