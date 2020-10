Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl nach Containeraufbrüchen in Pye

Osnabrück (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es am Pyer Kirchweg zu einem größeren Werkzeugdiebstahl. Auf einer Baustelle, sie befindet sich an einem Wäldchen gegenüber der Einmündung zum Moorweg, wurde zunächst ein Bauwagen aufgebrochen. Der oder die Täter durchsuchten den Wagen und öffneten im weiteren Verlauf mehrere verschlossene Materialcontainer. Aus diesen Containern wurden hochwertige Werkzeuge gestohlen. Aufgrund von Anzahl und Gewicht der entwendeten Werkzeuge ist davon auszugehen, dass ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt worden ist. Entstandener Sachschaden und Diebesgut beziffern sich zusammen auf etwa 10.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, insbesondere auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

