Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Hoher Sachschaden nach zwei PKW-Bränden und Unfall auf der BAB 19 - Autobahn zwischen den AS Laage und Kavelstorf für drei Stunden voll gesperrt

Rostock (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften und Polizei kam es am Mittwoch, dem 05.08.2020 gegen 18:00 Uhr auf der BAB 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf (Landkreis Rostock). Nachdem ein Audi-Fahrer aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin einen technischen Defekt an seinem PKW feststellte, fing das Fahrzeug kurz danach an zu brennen. Der Fahrer lenkte den PKW noch auf den Seitenstreifen, konnte das vollständige Ausbrennen jedoch nicht verhindern. Als ein 29-jähriger Ford-Fahrer aus Rostock langsam den Ereignisort passieren wollte, fuhr ein ebenfalls 29-jähriger Fahrer eines VW Golf aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte von hinten auf. Daraufhin fing auch dessen PKW Feuer und brannte aus. Eine weitere 58-jährige Ford-Fahrerin aus Ribnitz-Damgarten fuhr unmittelbar danach auf die beiden PKW auf. Ein hohe Anzahl von Rettungskräften, darunter auch ein Notarzthubschrauber kam zum Einsatz. Der eingesetzte Notarzt und weitere medizinische Rettungskräfte stellten keine Verletzungen bei den Unfallbeteiligten fest und verließen anschließend wieder den Einsatzort. Zur Brandbekämpfung kamen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dieckhof, Kritzkow, Laage und Güstrow mit mehreren Fahrzeugen zum Einsatz. Alle vier beteiligten PKW mussten abgeschleppt werden. Der vorläufige Gesamtschaden wird auf ca. 40000,- EUR geschätzt. Während der Einsatzmaßnahmen war die Richtungsfahrbahn Rostock der BAB 19 voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Laage abgeleitet. Es kam zu Stauerscheinungen.

Axel Ulrich Dienstgruppenleiter AVPR Dummerstorf

