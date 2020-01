Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Bankangestellte regieren richtig - Seniorenpaar vor Enkeltrick geschützt ++ 91-jähriger Autofahrer fährt gegen Straßenlaterne ++ Autofahrer unter Drogenverdacht ++

Bankangestellte regieren richtig - Seniorenpaar vor Enkeltrick geschützt

Gnarrenburg. Nur mit viel Glück ist einem älteren Ehepaar am Mittwoch ein finanzieller Schaden durch einen Enkeltrick erspart geblieben. Gegen Mittag hatte sich eine angebliche Enkelin am Telefon bei den Senioren gemeldet. Sie benötige ganz dringend fünftausend Euro, um den Kauf einer Eigentumswohnung abwickeln zu können. Die Angerufenen wurden weich und erkundigten sich sofort bei ihrer Bank nach einer Barauszahlung. Dazu kam es aber nicht. Stattdessen wurde der Sohn des Rentnerehepaares von der Bank über die drohende Gefahr informiert. Er stoppte das Vorhaben seiner Eltern und meldete sich bei der Polizei. Die weiteren Ermittlungen zeigten, dass die beiden Senioren vor zwei Jahren schon einmal Opfer eines solchen Betruges geworden sind. Dabei verloren sie mehr als zehntausend Euro. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei noch einmal an die Angehörigen älterer Mensch, dieses Thema im Familienkreis zu besprechen. "Genaue Verhaltenshinweise für Anrufe von falschen Enkeln, falschen Polizeibeamten und anderen Betrüger können ältere Menschen und somit die ganze Familie vor großem Schaden schützen", empfiehlt Thomas Teuber, Präventionsexperte der Rotenburger Polizei.

91-jähriger Autofahrer fährt gegen Straßenlaterne

Sottrum. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 91-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in der Bremer Straße mit seinem Mercedes von der Fahrbahn abgekommen. Der ungewollte Ausflug des Seniors in den Seitenraum endete an einer Straßenlaterne. Er zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu. Die Laterne wurde so stark beschädigt, dass sie noch am Abend abgebaut werden musste. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund achttausend Euro.

Autofahrer unter Drogenverdacht

Wehldorf. Ein 27-jähriger Autofahrer, den eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei am frühen Donnerstagmorgen auf der Bundesstraße 71 zu einer Verkehrskontrolle gestoppt hat, steht unter dem Verdacht unter Drogeneinwirkung gefahren zu sein. Im Gespräch mit dem Mann erkannten die Beamten gegen 3.15 Uhr Anzeichen für Rauschgiftkonsum. Ein Drogentest zeigte einen positiven Ausschlag bei Amphetaminen an. Der 27-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Betrüger am Telefon - 91-Jähriger reagiert richtig

Scheeßel. Ein 91-jähriger Scheeßeler hat am Dienstagmittag einen unerwarteten Anruf eines vermeintlich Bekannten erhalten. Für einen Wohnungskauf benötige er finanzielle Unterstützung. Sehr schnell merkte der Angerufene, dass er von einem Fremden betrogen werden soll. Der Senior beendete das Gespräch und zeigte den Vorfall bei der Polizei an.

Taschendiebstahl im Discounter

Rotenburg. Eine 85-jährige Frau ist am Mittwochnachmittag in einem Discounter an der Brockeler Straße Opfer von Taschendieben geworden. Die Seniorin hatte beim Einkaufen einen Stoffbeutel an ihren Einkaufswagen gehängt und kurz aus den Augen gelassen. Diese Gelegenheit nutzten die Täter, um ihr Portemonnaie daraus zu stehlen. Die geleerte Geldbörse der Dame wurde später in den Markt zurückgebracht.

Einbruch in die Tagespflege

Fintel. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in das Gebäude einer Tagespflege am Pastorenweg eingebrochen. Durch die aufgehebelte Eingangstür gelangten sie gegen 3.45 Uhr in die gewerblichen Räume und später auch in ein Schlafzimmer. Dort wurde die 58-jährige Hausbewohnerin von den Eindringlingen geweckt. Die Täter fühlten sich vermutlich überrascht und machten sich ohne Beute aus dem Staub.

