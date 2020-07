Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Hausmüll illegal entsorgt

Mehrere Säcke mit Müll sollen am Mittwoch drei Männer auf einem Parkplatz bei Ulm entsorgt haben.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr beobachtete ein Zeuge die drei Männer auf einem Parkplatz an der B10 beim Lehrer-Tal-Tunnel. Sie sollen aus einem Lieferwagen Säcke ausgeladen und in Richtung Ulm weitergefahren sein. Die Polizei stellte mehrere Säcke fest, die in einen Behälter für Reisemüll gestopft waren. Weitere Säcke lagen auf dem Boden. An der Stelle ist das Abladen von Hausmüll durch ein entsprechendes Schild ausdrücklich verboten. Die Polizei hat konkrete Hinweise zu den Verdächtigen und ermittelt. Die Männer werden angezeigt und müssen zudem für die Entsorgungskosten aufkommen.

