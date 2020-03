Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Verkehrsunfall mit Personenschaden "Am Ossenbrink"

Bild-Infos

Download

Herdecke (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Montagnachmittag um 16:18 Uhr in der Straße "Am Ossenbrink". Hier war ein Citroen aus unbekannten Gründen mit einer Telefonverteilung und einer Hecke kollidiert.

Die ersteintreffende Feuerwehr übernahm die Erstversorgung der verletzten Patientin und sicherte die Einsatzstelle. So wurde vorsorglich ein Löschmittel vorgenommen und es wurde ein Airbagschutz installiert. Im weiteren Verlauf musste die Fahrzeugbatterie abgeklemmt werden.

Der eintreffende Rettungsdienst sowie der Notarzt übernahmen die Patientenversorgung. Die Polizei war vor Ort und übernahm die Aufklärung zur Unfallursache.

Einsatzdauer 45 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke

Pressestelle

Christian Arndt

Telefon: +49 (0)163 86 11 240

E-Mail: christian.arndt@feuerwehr-herdecke.de

www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell