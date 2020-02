Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Nachwehen des Sturmtiefs Sabine

Herdecke (ots)

Auch am Montagnachmittag beschäftigte das Sturmtief "Sabine" die Feuerwehr Herdecke. Um 14:07 Uhr wurde aus dem Huser Feld gemeldet, dass ein Baum auf den Gehweg zu stürzen drohte. Dieser Einsatz konnte nach kurzer Erkundung vor Ort schnell an die Technischen Betriebe abgegeben werden. Die Feuerwehr rückte danach gleich zu einem Betrieb an der Wetterstraße aus. Dort hatten sich große Metallbleche an einer Fassade gelöst. Diese wurden von den Feuerwehrleuten entfernt. Gegen 15:45 Uhr war der Einsatz eines Löschfahrzeuges und der Drehleiter abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Herdecke

Pressestelle

Till Michael Tillmanns

Telefon: +49 (0)170 968 22 63

E-Mail: michael.tillmanns (a) feuerwehr-herdecke.de

www.feuerwehr-herdecke.de

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell