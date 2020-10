Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher nutzen "auf Kipp" stehendes Fenster

Osnabrück (ots)

An der Meller Straße, zwischen der Narupstraße und dem Wiemansweg, geriet am Montag eine Pizzeria ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter verschafften sich zwischen 14 und 23.30 Uhr durch ein "auf Kipp" stehendes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendeten einen Kassenkasten, in dem sich allerdings kein Bargeld befand. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115 oder 327-3240.

