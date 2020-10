Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Jugendliche brachen in Lebensmittelmarkt in Achmer ein

Bramsche (ots)

Am späten Montagabend, gegen 23:55 Uhr, wurden Anwohner auf einen Einbruch in einen Lebensmittelmarkt an der Birkenstraße aufmerksam. Unbekannte hatten die Eingangstür mit einem Gullydeckel eingeworfen und sich so gewaltsam Zutritt zum Markt verschafft. Das Ziel der Personen waren das Tabak- und das Spirituosenregal. Die Polizei erschien mit mehreren Streifenwagen vor Ort und umstellte den Markt, es wurden allerdings keine Täter mehr im Objekt festgestellt. Ein männlicher Zeuge gab den entscheidenden Hinweis auf mögliche Tatverdächtige, er meinte die Personen bereits vom Vorfeld wahrgenommen zu haben und konnte dazu eine Örtlichkeit nennen. Dieser Zeuge entfernte sich über die Lange Straße vom Tatort, bevor seine Personalien aufgenommen werden konnten. Die Polizei in Bramsche bitte darum, dass der Mann sich unter 05461/915300 meldet. Noch in der Nacht führten erste Ermittlungen dazu, dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück drei Wohnungen in Bramsche durchsucht wurden. Bei den Durchsuchungen wurden Teile des Diebesgutes und mutmaßlich bei der Tat getragene Kleidungsstücke sichergestellt. Der Tatverdacht richtet sich gegen zwei 16-jährige Bramscher und eine 16-jährige Bramscherin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell