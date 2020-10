Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbruch in Getränkemarkt

Melle (ots)

Unbekannte sind zwischen Samstagabend und Montagmorgen an der Industriestraße in einen Getränkemarkt eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, stiegen in die Räumlichkeiten ein und schauten sich darin nach Wertgegenständen um. Neben Bargeld nahmen die Einbrecher auch noch diverse Zigarettenstangen mit. Hinweise in der Sache bitte an die Meller Polizei unter 05422-920600.

