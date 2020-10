Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Holdorf-A1: Betrunkener Lkw-Fahrer wurde gestoppt

Holdorf (ots)

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer hat mit seinem Sattelzug am Samstagmittag auf dem Rastplatz Dammer Berge einen anderen Lkw beschädigt und wurde schließlich von Berufskollegen an der Weiterfahrt gehindert. Der 44-Jährige Ukrainer setzte gegen 13.10 Uhr seinen Sattelzug in Bewegung und touchierte dabei einen anderen Lkw. Bei der Aktion entstand ein Fremdschaden von etwa 3.000 Euro. Der Fahrer des beschädigten Lkw und ein unbeteiligter Berufskraftfahrer bemerkten den Unfall, liefen dem wegfahrenden Sattelzug hinterher und brachten den Ukrainer schließlich zum Anhalten. Die hinzuggezogenen Beamten der Autobahnpolizei Osnabrück stellten dann fest, dass der 44-Jährige erheblich alkoholsiert war. Ein Alcotest zeigte entsprechend einen Wert von 2,61 Promille an. Der in der Schlafkabine des Sattelzuges liegende Kollege des Mannes konnte sich nicht erklären, warum sein Ko-Pilot losgefahren war. Ziel der Fuhre war Bremerhaven. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde dem betrunkenen Fahrer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen. Zudem musste der Mann im Vorgriff auf das zu erwartende Strafverfahren eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.250 Euro leisten.

