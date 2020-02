Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss (67/1002)

Speyer (ots)

10.02.2020, 16:45 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Iggelheimner Straße stellte die Polizei am Montagnachmittag bei einem 52-jährigen Citroen-Fahrer aus Ludwigshafen betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten fest. Bei seiner Durchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge Amphetamin auffinden. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung des Fahrers konnten weitere Betäubungsmittel in geringer Menge aufgefunden und sichergestellt werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 52-jährigen, bei welchem eine Blutprobe entnommen wurden, wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit gem. § 24 a StVG sowie dem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

