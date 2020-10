Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Verkehrsunfallflucht; Korntal-Münchingen: Pedelec gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Verkehrsunfallflucht

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den die bislang unbekannte Fahrerin eines blauen VW Golf mit Ludwigsburger Kennzeichen am Samstag gegen 11:35 Uhr an der Abzweigung der Ludwigsburger Straße von der L 1140 angerichtet hat. Sie streifte in Richtung Schwieberdingen fahrend den rechts von ihr fahrenden Mitsubishi einer 47-Jährigen und setzte anschließend ihre Fahrt unerlaubt fort. Sie soll etwa 70 Jahre alt gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Korntal-Münchingen: Pedelec gestohlen

Zwischen Freitag, 22:00 Uhr und Sonntag, 11:30 Uhr hat ein unbekannter Täter vor einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Münchingen ein Pedelec im Wert von etwa 3.300 Euro entwendet. Das schwarz-graue Mountainbike der Marke Canyon, Typ Neuron 5.0, war mit einem Faltschloss gesichert. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0m, bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell