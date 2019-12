Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Vorfahrt missachtet

Ötigheim (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung führte am Mittwochabend zu einem Einsatz der Beamten des Polizeireviers Rastatt. Die 46 Jahre alte Fahrerin eines Hyundai war gegen 17:30 Uhr auf der Industriestraße unterwegs, als sie aktuellen Erkenntnissen zufolge nach links abbiegen und auf die K3717 in Richtung Muggensturm einfahren wollte. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 21-jährigen Mercedes-Lenkerin, die in Richtung Ötigheim fuhr. Dabei kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt.

