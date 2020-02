Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht am Krankenhaus: Polizei sucht Zeugen

Lübbecke (ots)

Am Krankenhaus in Lübbecke ist es am Mittwoch vergangener Woche zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 63-jährige Mercedes-Fahrerin aus Diepenau hatte eigenen Angaben zufolge ihren Pkw an dem Tag gegen 9.30 Uhr entlang der Virchowstraße in Fahrtrichtung des Obermehner Wegs abgestellt. Dabei stand der Wagen am rechten Fahrbahnrand außerhalb der dort markierten Parkflächen.

Als die Frau gegen 12.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie sofort den Schaden im linken vorderen Bereich des Pkw. Der Verursacher hatte keinerlei Nachricht hinterlassen. Da zwischenzeitlich auch bei der Polizei keine Meldung einging, bitten die Beamten des Verkehrskommissariats um Zeugenhinweise unter Telefon (05741) 2770.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell