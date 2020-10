Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Kompost in Brand geraten, Unfallflucht; Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Marbach am Neckar-Rielingshausen: Kompost in Brand geraten

Die Freiwillige Feuerwehr Marbach am Neckar rückte am Sonntag gegen 17.15 Uhr in die Alleenstraße in Rielingshausen aus, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war. Wie die 20 Einsatzkräfte vor Ort feststellten, hatte ein 45-Jähriger vermeintlich erkaltete Asche auf seinem Komposter entsorgt. Im weiteren Verlauf begann der Komposthaufen zu brennen. Dem 45-Jährigen gelang es das Feuer zu löschen. Die Feuerwehr überprüfte dies schließlich und sorgte dafür, dass es nicht zu einer weiteren Entzündung kommen konnte. Durch den Brand wurde die Fassade eines benachbarten Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Marbach am Neckar: Unfallflucht

Zwischen Freitag 22.00 Uhr und Samstag 12.00 Uhr kam es im Stollenäckerweg in Marbach am Neckar zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen einen geparkten Audi und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet um Hinweise.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ereignete sich am Samstag zwischen 16.50 Uhr und 17.00 Uhr eine Unfallflucht. Im hinteren Bereich des Parkplatzes hatte eine 18 Jahre alte Frau einen schwarzen Opel abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie etwa zehn Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte Heckseite ihres PKW Unfallspuren aufwies. Mutmaßlich hatte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker den Opel beim Ein- oder Ausparken gestreift. Doch anstatt sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144/900-0 beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

