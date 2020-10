Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Ludwigsburg und Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag gegen 18.45 Uhr befuhr eine 22-jährige Ford Fiesta Fahrerin die Stuttgarter Straße in Richtung Kornwestheim. Da die 22-Jährige etwa auf Höhe der Einmündung Friedrichstraße im Begriff war den Fahrstreifen nach links zu wechseln, bemerkte diese das verkehrsbedingte Abbremsen der vorausfahrenden 70-jährigen Skoda Fahrerin zu spät und fuhr hinten auf. Die 70-jährige Skoda Fahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Ford Fiesta als auch der Skoda waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 4.000 Euro.

Möglingen: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss befuhr ein 22-jähriger Opel Fahrer am Samstag gegen 23.30 Uhr die Straße Im Bornrain in Richtung Asperger Straße. Vor der dortigen Einmündung fuhr der 22-Jährige in einer leichten Rechtskurve ungebremst auf eine Verkehrsinsel und prallte gegen eine dortige Straßenlaterne. Die Wucht des Aufpralles war so groß, dass im Opel alle Airbags ausgelöst hatten und sowohl der 22-Jährige Fahrer, als auch drei männliche Mitfahrer im Alter zwischen 21 und 23 Jahren leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Da beim Opel Fahrer alkoholische Beeinflussung festgestellt worden war wurde diesem zudem eine Blutprobe entnommen. Die Feuerwehr Möglingen war mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften ausgerückt um die durch den Aufprall umgeknickte Straßenlaterne zu entfernen. Die Höhe des Sachschadens an der Straßenlaterne ist noch unbekannt. Am Opel entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

