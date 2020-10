Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Reifenplatzer führt zu Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 17.00 Uhr befuhr eine 25-jährige Dacia-Fahrerin die Landstraße 1115 von der Autobahnanschlussstelle Mundelsheim kommend in Fahrtrichtung Großbottwar. Während der Fahrt platze der Reifen des Fahrzeuges und sie musste stark abbremsen. Der direkt hinter ihr fahrende 30-jährige Skoda-Fahrer leitete daraufhin eine Vollbremsung ein und wich in Richtung Fahrbahnmitte aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein folgender 25-jähriger BMW-Fahrer bemerkte die Vollbremsung zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Skodas sowie seine 33-jährige Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 7.500 Euro.

