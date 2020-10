Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Auf Laternenmast geprallt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 52-jährige Autofahrerin am Freitagnachmittag auf dem Postplatz in Böblingen zugezogen. Vermutlich aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung drückte sie das Gaspedal ihres BMW durch und beschleunigte dadurch stark. In der Folge streifte sie den Landrover eines 36-Jährigen und prallte schließlich frontal auf einen Laternenmast, der daraufhin umkippte. Die 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihr BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell