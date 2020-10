Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Ehningen; Unfallflucht in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Ehningen: Motorrad beschädigt

Nach einer Sachbeschädigung, die zwischen Donnerstag 17:00 Uhr und Freitag 10:15 Uhr in der Hauffstraße in Ehningen verübt wurde, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, nach Zeugen. An einem geparkten BMW-Motorrad hat ein bislang unbekannter Täter vermutlich mit einem Tritt den Auspuff und das Kennzeichen beschädigt. Obendrein riss er noch einen Blinker ab und suchte dann das Weite. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sindelfingen-Nord: Unfallflucht gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken prallte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Friedrich-Ebert-Straße in Sindelfingen-Nord gegen einen VW Phaeton, der gegenüber einem Wohnhaus auf einem Parkplatz abgestellt war. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon und hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zu der Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 08:50 Uhr und 10:30 Uhr ereignete, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, nun nach Zeugen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

