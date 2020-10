Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Geisingen: Einbrecher treiben ihr Unwesen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag zogen bislang unbekannte Einbrecher durch Geisingen und brachen in einen Kindergarten, ein Kinderhaus und zwei Firmengebäude in der Riedstraße sowie die Sporthalle und ein Nebengebäude in der Gartenstraße ein. Mutmaßlich dürften alle Einbrüche von denselben Tätern verübt worden sein. In allen Fällen gingen die Unbekannten sehr rabiat vor, um in die Gebäude ein- bzw. im Inneren weiter vorzudringen. Allein der Sachschaden, der in der Sporthalle und am Nebengebäude entstand, wurde auf rund 18.000 Euro geschätzt. Ein weiterer vierstelliger Betrag dürfte bei den anderen Einbrüchen zu erwarten sein. Aus dem Kindergarten stahlen die Täter einen Laptop sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag. Ob sie im Kinderhaus Beute machten, steht noch nicht fest. Während ihnen im ersten Firmengebäude nichts Stehlenswertes in die Hände fiel, ließen sie im zweiten ebenfalls einen dreistelligen Bargeldbetrag mitgehen. Was die Einbrecher aus der Sporthalle und dem Nebengebäude stahlen, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben.

