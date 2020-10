Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: zwei Männer gehen in der Fußgängerzone aufeinander los; Sersheim: alkoholisierter Citroen-Fahrer in Unfallflucht verwickelt

Vaihingen an der Enz: zwei Männer gehen in der Fußgängerzone aufeinander los

Bereits länger andauernde Streitigkeiten kochten am Donnerstag gegen 17.30 Uhr zwischen zwei 29 und 24 Jahre alten Männer in der Fußgängerzone in Vaihingen an der Enz hoch. Zufällig waren die beiden aufeinandergetroffen. Der 29-Jährige, der mit einem Tretroller unterwegs war, habe versucht seinen Kontrahenten anzuspucken. Schließlich stürzte er. Dies habe wiederum der 24-Jährige zu verantworten. Der Ältere verließ zunächst die Örtlichkeit. Es soll im weiteren Verlauf jedoch zu zwei weiteren Attacken seitens des 29-Jährigen auf den 24-Jährigen gekommen sein. Der brachte den Angreifer schließlich wohl zu Boden, wobei dieser leicht verletzt wurde. Eine noch unbekannte Zeugin habe die beiden Streitenden voneinander getrennt. Als die alarmierte Polizei eintraf, hatte sich die Situation zwischen den beiden Männern beruhigt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07142/941-0, bittet die Unbekannte und weitere Zeugen sich zu melden.

Sersheim: alkoholisierter Citroen-Fahrer in Unfallflucht verwickelt

Ein 64 Jahre alter Mann muss mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen, nachdem er am Donnerstag gegen 13.00 Uhr in Sersheim in alkoholisiertem Zustand einen Ford und eine Hauswand touchiert hat. Die Polizei war zunächst alarmiert worden, da eine Rettungswagenbesatzung einen renitenten Patienten, der gestürzte war, an Bord hatte. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass eine Zeugin beobachtet hatte, dass der 64-jährige Patient mit seinem Citroen auf der Fahrt von einem Discounter in der Vaihinger Straße in Richtung der Ortsmitte einen Ford gestreift hatte und anschließend weitergefahren war. Als er wenig später anhielt und ausstieg, stürzte er und erlitt diverse Verletzungen. Als die Streifenwagenbesatzung im Anschluss mit dem 64-Jährigen Kontakt aufnehmen wollten, schlief dieser im Krankenwagen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Bei weiteren Ermittlungen vor Ort, stellte sich heraus, dass der 64-Jährige wohl auch noch eine Hauswand gestreift hat. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

