POL-LB: Einbruch in Großbottwar; Unfallflucht in Remseck am Neckar; Feuerwehreinsatz in Remseck am Neckar

Großbottwar: Wetterstation entwendet

Nach einem Einbruch, der zwischen Montag 18:00 Uhr und Mittwoch 19:15 Uhr in der Kleinbottwarer Straße in Großbottwar verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Über eine zuvor eingetretene Tür gelangte ein noch unbekannter Einbrecher in ein Wohnhaus, das er anschließend durchsuchte. Hierbei fiel dem Täter eine Wetterstation im Wert einer niedrigen Summe in die Hände und suchte damit das Weite. Darüber hinaus hinterließ er einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148 1625-0, in Verbindung zu setzen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker in der Straße "Am Holzbach" im Stadtteil Aldingen gegen einen Hyundai. Der Pkw war am Donnerstag zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr auf einem Baumarktparkplatz abgestellt und wurde am hinteren linken Radlauf beschädigt. Der Verursacher fuhr anschließend davon und kümmerte nicht um den Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, entgegen.

Remseck am Neckar-Aldingen: Verpuffung in Ölofen

Die Freiwillige Feuerwehr Remseck befand sich am Donnerstag gegen 13:45 Uhr in der Kelterstraße im Stadtteil Aldingen mit etwa 37 Wehrleuten und drei Fahrzeugen in einem Einsatz. Bei der Heimkehr stellte eine Bewohnerin in ihrer Wohnung eine Rauchentwicklung fest. Grund hierfür waren vermutlich mehrere Verpuffungen in einem Ölofen. Diesbezüglich stellten die Einsatzkräfte die Ölzufuhr ab und evakuierten das Wohnhaus vorsorglich. Im Anschluss wurden noch Belüftungsmaßnahmen durchgeführt. Derzeit ist nicht bekannt, ob ein Sachschaden entstanden ist.

