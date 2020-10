Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt

Altdorf: Enkeltrickbetrüger unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Zwei Seniorinnen aus Magstadt und Altdorf wurden am Mittwoch und Donnerstag Opfer von Enkeltrickbetrügern. Die bereits über 80 Jahre alte Frau aus Magstadt erhielt am Mittwochmittag mehrere Anrufe ihrer angeblichen Enkelin. Tatsächlich befand sich am anderen Ende der Leitung jedoch eine Betrügerin, die ihrem Oper glaubhaft machen konnte, dass sie aufgrund eines Immobilienkaufs einen fünfstelligen Bargeldbetrag benötige. Die Seniorin wollte das Enkelkind unterstützen. Es wurde vereinbart, dass eine Bekannte das Geld abholen wird. Um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen, versicherte die falsche Enkeltochter, dass die Abholerin vertrauenswürdig sei. Schließlich arbeite diese seit vielen Jahren bei einem Anwalt. Zusätzlich wurde die Frau von einem vermeintlichen Mitarbeiter einer Bankfiliale in Magstadt kontaktiert, der wiederum vorgab, dass am Freitag das übergebene Bargeld bei der Bank wieder an die Seniorin ausbezahlt werde. Kurz darauf kam die Abholerin zur Wohnanschrift am nördlichen Ortsrand von Magstadt, wo das Bargeld übergeben wurde. Die Täterin wurde als ganz schlank beschrieben, trug ein Kopftuch und einen Mund-Nase-Schutz sowie einen langen Mantel. Insgesamt war ihre Kleidung dunkel. Einen Tag später sprach die Seniorin mit ihrer echten Enkelin und der Betrug flog auf. Nun ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Die auch den Fall aus Altdorf übernommen hat. Eine ebenfalls bereits über 80 Jahre alte Frau wurde am Donnerstag kurz nach 11.00 Uhr von einem vermeintlichen Enkel kontaktiert. Der Anrufer täuschte vor in einen Unfall verwickelt zu sein und seinem Unfallgegner nun mehrere tausend Euro bezahlen zu müssen. Die Seniorin nahm an, dass ihr Enkel Hilfe benötige und sicherte zu, die Summe bereitzustellen. Als Übergabeort wurde die Hildrizhauser in der Ortsmitte von Altdorf vereinbart. Auch in diesem Fall ging ein Anruf der vermeintlichen Bank ein, die die Rückzahlung des Geldes versicherte. Als am vereinbarten Treffpunkt niemand auftauchte, nahm die Seniorin Kontakt zu ihrem tatsächlichen Enkel auf und der Betrug wurde aufgedeckt. Glücklicherweise entstand in diesem Fall kein Vermögensschaden. Die Kriminalpolizei bittet nun Personen, die am nördlichen Ortsrand von Magstadt oder in der Ortsmitte von Altdorf Verdächtiges beobachtet haben sich unter der Tel. 0800/1100225 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell