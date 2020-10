Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A8

Stuttgart: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Ludwigsburg (ots)

Zwei Leichtverletzte und etwa 120.000 Euro Sachschaden forderte am Donnerstag, gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 8 München-Stuttgart, etwa zwei Kilometer vor dem Stuttgarter Kreuz. Der 28-Jährige Fahrer eines Sattelzuges war auf dem rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte nach rechts auf den freigegebenen Standstreifen wechseln. Dabei achtete er nicht auf einen dort fahrenden Porsche und stieß mit ihm zusammen. Der Porsche drehte sich in der Folge vor die Zugmaschine, wurde nach links abgewiesen und stieß zunächst gegen einen VW Golf, bevor er an der Betonleitwand zum Stehen kam. Der Fahrer eines Wohnmobils konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte schließlich gegen den VW, in dem sich Fahrer und Beifahrerin leichte Verletzungen zuzogen. Beide wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Porsche und der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten waren bis 14:35 Uhr alle drei Fahrstreifen Richtung Stuttgart gesperrt und der Verkehr lief über den Standstreifen. Gegen 15:30 Uhr waren alle Arbeiten abgeschlossen und die Fahrbahn geräumt. Der Verkehr staute sich auf etwa acht Kilometern.

