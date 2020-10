Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Markgröningen; Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fußgänger in Sachsenheim; Diebstahl in Ludwigsburg; Unfallflucht in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots)

Markgröningen: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 08:30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter im Bereich der Unterriexinger Sraße / Paulinenstraße in Markgröningen sein Unwesen. An einem Lkw MAN und einem Mercedes Sprinter, die auf dem Festplatz abgestellt waren, zerkratzte der Unbekannte jeweils die Frontscheibe und richtete hierdurch einen Gesamtschaden von rund 2.000 Euro an. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07154 9327-0, in Verbindung zu setzen.

Sachsenheim: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Donnerstag einen 32-jährigen Fußgänger in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 06:30 Uhr in Großsachsenheim in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Ein 39-jähriger Audi-Lenker befuhr die Oberriexinger Straße stadtauswärts. An einem Kreisverkehr bog er im weiteren Verlauf in die Westtangente ab. Im Bereich einer Fußgängerfurt übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den dunkel gekleideten Fußgänger und stieß mit ihm zusammen. Der 32-Jährige wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und stürzte dann auf die Fahrbahn. An dem Audi entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Ludwigsburg: Katalysator entwendet

Nach einem Diebstahl, der zwischen Samstag und Donnerstag in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. An der genannten Örtlichkeit machten sich bislang unbekannte Täter an einem geparkten Opel zu schaffen. Mutmaßlich bockten sie das Fahrzeug auf und schnitten dann fein säuberlich den Katalysator heraus. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Auf welche Summe sich der verursachte Sachschaden beläuft, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg-Oßweil: Gartentor beschädigt

Vermutlich beim Rangieren stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr in der Poppenweilerstraße in Ludwigsburg gegen das Gartentor einer Grundstückseinfahrt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell