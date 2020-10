Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Besigheim und in Löchgau; Unfallörtlichkeit und mögliche Geschädigte in Bietigheim-Bissingen gesucht; Polizei sucht in Bietigheim-Bissingen nach Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Besigheim: Unfallzeugen gesucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ereignete sich am Mittwoch in der Jahnstraße in Besigheim eine Verkehrsunfallflucht, zu der das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, nach Zeugen sucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker prallte zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr auf Höhe einer Bushaltestelle gegen einen geparkten Opel und fuhr anschließend davon. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Löchgau: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 12:10 Uhr war eine 40 Jahre alte VW-Lenkerin in Löchgau auf der Suhstraße stadtauswärts unterwegs. Als sie sich auf Höhe der Einmündung zur Rosenstraße befand, bog aus dieser ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker nach rechts auf die enge Suhstraße ein. Hierbei soll er nicht auf die vorfahrtsberechtigte VW-Lenkerin geachtet haben. Um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Autofahrer zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen. Bei dem Ausweichmanöver stieß sie allerdings mit einem am Fahrbahnrad geparkten BMW zusammen, wodurch ein Gesamtschaden von rund 5.000 Euro entstand. Unterdessen fuhr der Unbekannte, der möglicherweise am Steuer eines schwarzen Van saß, in Richtung der Besigheimer Straße davon. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeuglenker geben können, wenden sich bitte unter der Tel. 07142 405-0 an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen.

Bietigheim-Bissingen: Frische Unfallspuren entdeckt - Polizei sucht Zeugen

Im Zuge verbaler Streitigkeiten zwischen zwei Männern befand sich die Polizei am Dienstag gegen 17:40 Uhr in der Südstraße in Bissingen im Einsatz. Vor Ort konnte eruiert werden, dass ein 33-Jähriger, dessen Pkw am Fahrbahnrand geparkt war, mit einem Mann in Streit geraten war und darüber hinaus mehrere vorbeifahrende Verkehrsteilnehmer angehalten und bedroht haben soll. Zudem hatte der Mann an beiden Händen leichte Verletzungen und sein weißer Mercedes AMG mit Heilbronner Zulassung (HN) wies einen frischen Unfallschaden an der vorderen linken Stoßstange auf. Warum der Mann verletzt war und woher der Sachschaden am Fahrzeug stammt, ist derzeit nicht bekannt. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der 33-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und möglicherweise vor Eintreffen der Polizeibeamte mit dem Mercedes unterwegs war. Eine dazugehörige Unfallörtlichkeit konnte allerdings noch nicht lokalisiert werden. Diesbezüglich werden Zeugen gebeten, denen der weiße Mercedes AMG aufgefallen ist, sich beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, zu melden. Obendrein werden die Verkehrsteilnehmer gesucht, die durch den Mann mutmaßlich bedroht worden sind. Für die Örtlichkeit wurde dem Mann ein Platzverweis erteilt. Da er diesen nicht befolgte, wurde er in Beseitigungsgewahrsam genommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Bietigheim-Bissingen: Polizei sucht Unfallzeugen

An der Kreuzung Freiburger Straße / Buchstraße in Bietigheim soll es am Mittwoch gegen 19:25 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autofahrern gekommen sein. Die beiden Fahrzeuge, ein Dodge und ein Seat, waren auf der Freiberger Straße stadtauswärts unterwegs. Offenbar soll einer der beiden Verkehrsteilnehmer im Bereich einer Ampel im Zuge eines Überholmanövers nach rechts ausgewichen sein. Hierbei sollen sich die beiden Pkw gestreift haben, wodurch ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstand. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht nun nach Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben. Darüber hinaus wurde bekannt, dass an dieser Kreuzung zwei bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer augenscheinlich verbal aneinandergeraten sind. Hierbei handelte es sich um einen Motorradfahrer und einen Fahrzeuglenker. Die jeweiligen Fahrer werden ebenfalls gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

