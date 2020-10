Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zur Pressemitteilung von 11:30 Uhr: Ditzingen: Unfallflucht mit 7.000 Euro Sachschaden.

Ludwigsburg (ots)

In der Pressemitteilung wurde vergessen die Örtlichkeit zu erwähnen. Die Unfallflucht ereignete sich in der Autenstraße in Ditzingen. Wir bitten dies zu entschuldigten.

