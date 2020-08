Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Roller in Brand geraten

Herzlake (ots)

Gestern Abend kam es zum Brand eines Rollers an der Straße Zum Beel in Herzlake. Ein 16-Jähriger führte unter einem Carport Wartungsarbeiten an seinem Roller bei laufendem Motor durch. Aufgrund eines defekten Benzinschlauchs entzündete sich ein Benzin-Luft-Gemisch und setzte den Roller in Brand. Personen wurden nicht verletz. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften vor Ort. Am Roller entstand ein Totalschaden. Der Carport wurde bei dem Brand nicht beschädigt.

