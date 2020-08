Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Werkzeug gestohlen

papenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Rohbau an der Straße Hauptkanal rechts in Papenburg ein. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Baumaterialien. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1350 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

