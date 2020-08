Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Widerstand auf Polizeiwache+++Auseinandersetzung in der Dillenburger Fußgängerzone+++Verkehrsunfallfluchten in Wetzlar+++Radfahrer nach Sturz schwerverletzt+++Unfall mit zwei Verletzten

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Betrunkener schlägt nach Polizisten

Die Polizei ermittelt nach einem polizeilichen Einsatz von Montagnachmittag (10. August) wegen Widerstand gegen einen 61-jährigen Mann aus Wetzlar. Der Wetzlarer fiel durch sein Verhalten im Karl-Kellner-Ring auf. Zeugen meldeten gegen 16.50 Uhr der Leitstelle einen Mann, der vor einem Discounter aggressiv Passanten anpöbelte. Die alarmierte Streife erteilte dem sichtlich alkoholisierten Mann einen Platzverweis, dem er zunächst nachkam um dann aber nach kurzer Zeit wieder zurückzukehren. Da der Mann dem neuerlichen Platzverweis nicht folgte, blieb der Polizei zur Durchsetzung nur die Ingewahrsamnahme. Während des Transportes und auf der Polizeiwache bepöbelte, beleidigte und provozierte er die Beamten. Bei seiner Durchsuchung griff er die Beamten unvermittelt an und schlug nach ihnen. Durch einfache körperliche Gewalt gelang es, den Mann zu überwältigen. Der 61-Jährige erlitt dabei eine Gesichtsverletzung. Nach Behandlung der Verletzung im Krankenhaus und entsprechender Anordnung durch den Bereitschaftsrichter veranlasste die Polizei eine Blutprobe und die Ingewahrsahmnahme zur Ausnüchterung.

Dillenburg: Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

In der Hauptstraße gerieten Dienstagabend (10. August) ein 58-jähriger Mann aus Dillenburg und ein 22-Jähriger aus Gießen in Streit. In der Fußgängerzone pöbelte der Dillenburger offenbar den Gießener zunächst an und sprühte ihm anschließend mit Pfefferspray ins Gesicht. Wer hat den Vorfall beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Dillenburg unter 02771/907-0.

Wetzlar: Parkplatzrempler

Der beschädigte Daimler stand nur eine halbe Stunde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hörnsheimer Eck. Ein Unbekannter touchierte die blaue C-Klasse offenbar bei einem Parkmanöver und fuhr anschließend einfach davon. Der Unfall ereignete sich Dienstagvormittag (11. August) zwischen 10.10 und 10.40 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Ford Fiesta beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstag (11. August) zwischen 09.25 und 16.00 Uhr einen in der Ernst-Leitz-Straße geparkten Ford. Der Unbekannte touchierte den blauen Fiesta offenbar bei einem Parkmanöver. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Unfallflucht in Niedergirmes

500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Mercedes nach einer Unfallflucht von Dienstag (11. August) in der Naunheimer Straße in Niedergirmes. Die graue E-Klasse stand dort auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes von 15.45 und 16.40 Uhr. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um den Schaden an der Autotür zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-0.

Sinn: Radfahrer nach Sturz schwerverletzt

Ein 22-jähriger Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis stürzte am Dienstag gegen 19.17 Uhr aus bislang unbekannter Ursache in der Braunfelser Straße zwischen Edingen und Greifenstein von seinem Fahrrad. Dabei verletzte er sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der junge Mann war offenbar alkoholisiert, so dass eine Blutentnahme in der Klinik erfolgen musste. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben dazu machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Wetzlar: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in der Braunfelser Straße verletzten am Montagabend (10. Augst) sich zwei Autofahrer. Gegen 20.55 Uhr wollte ein 25-jähriger Mann aus Solms mit seinem Ford von der Alten Straße nach Braunfels abbiegen. Dabei stieß er mit dem BMW eines 57-jährigen Wetzlarers zusammen, der in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Vermutlich hatte der junge Fahrer im Baustellenbereich ein Verkehrsschild übersehen. Beide Fahrer kamen in ein umliegendes Krankenhaus. An beiden Autos und an einem Laternenmast entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Wetzlar unter 06441/918-0.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 0611/327663040



E-Mail: pressestelle-lahn-dill.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell