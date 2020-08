Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Gebäudebrand in Eibelshausen+++Trickdiebstahl+++Beim Geldwechseln betrogen+++Ladendieb flüchtig+++Einbruch am Dutenhofener See gescheitert+++Radfahrer nach Unfall verletzt

Dillenburg (ots)

Eschenburg: Gebäudebrand in Eibelshausen

Gestern Abend (10. August) rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Asylunterkunft in der Hauptstraße in Eibelshausen aus. Gegen 18.30 gingen bei der Einsatzleitstelle die ersten Notrufe ein.

Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in dem Untergeschoss einer ausgebauten ehemaligen Scheune, aus. Offenbar war ein 35-jähriger syrischer Bewohner beim Rauchen eingeschlafen. Als er den Brand bemerkte, schlug er ein Fenster ein und zog sich Schnittverletzungen zu. Der Mann konnte sich ins Freie retten.

Weitere Bewohner kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Sie waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht da. Da das Gebäude nicht mehr bewohnbar ist, wurden die Bewohner in einer Notunterkunft untergebracht. Der durch den Brand verursachte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Da der 35-jährige offenbar alkoholisiert war, ordnete ein Bereitschaftsrichter eine Blutentnahme an. Polizei, Rettungsdienst, das Technische Hilfswerk Dillenburg und etwa 40 Angehörige der Feuerwehren aus Eibelshausen sowie Wissenbach waren mehrere Stunden am Brandort eingesetzt.

Wetzlar: 84-jährige von Trickdiebin bestohlen

Eine Unbekannte stahl einer 84-jährigen Frau offenbar auf dem Parkplatz eines Discounters in der Carolinienhütte in Niedergirmes ihre Geldbörse. Am Einkaufswagenstand unterhielt sich gegen 14:15 Uhr die Seniorin mit der Frau, welche vermutlich in einem günstigen Moment das Portemonnaie aus dem Rucksack stahl. Beschreibung der Tatverdächtigen: Sie ist zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und hat eine kräftige Statur. Sie hat kurze blonde Haar, spricht deutsch. Und trug ein buntes Kleid. Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Frau machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Lahnau: Verkäuferin beim Geldwechseln reingelegt

Am Freitag (07. August) gegen 18.40 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in der Straße "Beim Eberacker" in Dorlar zu einem Wechselfallenbetrug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachten zwei bislang unbekannte Täter die Verkäuferin mittels eines Wechselfallenbetrug derart durcheinander, dass die Frau dem Unbekannten mehrere Hundert Euro zu viel aushändigte. Sie lenkten die Kassiererin durch eine geschickte Gesprächsführung so ab, dass diese Bargeld in dreistelliger Höhe zu viel rausgab. Die Verkäuferin bemerkte den Verlust erst später. Beschreibung der Verdächtigen: Beide Männer sollen etwa 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Ein Tatverdächtiger ist schlank hat ein südländisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Polo-Shirt und eine zerrissene Jeans. Sein Komplize ist kräftig, trug ein schwarzes T-Shirt mit roter Aufschrift, eine Jeans, weiße Turnschuhe, eine Goldkette und einen weißen Mundschutz.

Wetzlar: Ladendiebe ertappt - Ein Verdächtiger konnte flüchten

Ein Ladendetektiv ertappte Montagabend (10. August) in einem Einkaufszentrum in der Bahnhofstraße zwei Ladendiebe. Die Männer trennten gegen 18:40 Uhr die Preisschilder und Alarmsicherung von mehreren Bekleidungsstücken ab. Als das Duo das Geschäft verlassen wollte, konnte der Detektiv einen 22-jährigen Mann aus Wetzlar stellen. Sein Komplize flüchtete unerkannt. Wer kann Angaben zu dem Flüchtenden machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

Lahnau: Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Bei einem Unfall in der Naunheimer Straße verletzte sich am Freitagvormittag (07. August) ein 75-jähriger Radfahrer. Der Senior war gegen 08.10 Uhr auf der Kreuzstraße in Waldgirmes in Richtung der Naunheimer Straße unterwegs, als er mit einem Opel einer 28-jährigen Frau zusammenstieß. Die Frau aus dem Lahn-Dill Kreis bog von der Naunheimer Straße in die Kreuzstraße ein. Der Radfahrer fiel offenbar auf die Motorhaube und schleuderte gegen die Windschutzscheibe. Der Radfahrer kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wetzlar: Einbruch gescheitert

Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag (10. August) auf Sonntag (11. August) einen Kühlanhänger am Dutenhofener See aufzubrechen. Dabei scheiterten sie offenbar und verursachten Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Wer hat in der letzten Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeug am See beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Wetzlar unter 06441/918-110.

