POL-LDK: Platzverweise am Dutenhofener See

Dillenburg (ots)

Dutenhofen: Platzverweise am Dutenhofener See

Im Eingangsbereich am Dutenhofener See musste die Polizei am Sonntagnachmittag (09. August) mehrere Platzverweise erteilen. Der Andrang war am Dudenhofener See war aufgrund der sommerlichen Temperaturen verständlicherweise recht groß, als der Betreiber sich gegen 15.10 Uhr an die Polizei wandte und um Unterstützung bat. Der Platz war mehr als voll und es konnten aufgrund des Hygienekonzeptes offenbar keine weiteren Badegäste aufs Gelände. Die alarmierten Polizeistreifen trafen auf viele Besucher, die am Eingang vor dem überfüllten Badebereich auf Einlass warteten. Auch der Hinweis des Betreibers, dass keine weiteren Personen aufs Gelände kommen, sorgte nicht für die notwendige Entspannung. Leider waren einige Personen etwas ungehalten und aggressiv, so dass die Ordnungshüter trotz gutem Zureden Platzverweise aussprechen mussten. Unter Murren und lautstarker Diskussion verließen etwa 20 uneinsichtige Personen den Eingangsbereich. Auch eine Rundfunkwarnmeldung informierte über den Besucheransturm und wies darauf hin, den See nicht mehr anzufahren.

Bereits am Samstag war der See ebenfalls überfüllt. Hier wurde mittels Lautsprecher- durchsagen auf die Wartenden eingewirkt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung, sich vor einem Freibad- oder Seebadbesuch über die Eintrittsregularien zu informieren und rät grundsätzlich zu mehr Rücksicht und mehr Besonnenheit.

