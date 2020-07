Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel/Recklinghausen: Mehrere Kleinbrände

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag kam es in Castrop-Rauxel und Recklinghausen an mehreren Stellen zu Kleinbränden.

Castrop-Rauxel: An der Leipziger Straße brannten gegen 03.20 h zwei Mülltonnen. Gegen 05.45 h musste die Feuerwehr eine Mülltonne an einem Schulhof an der Dresdener Straße löschen.

Recklinghausen: Zwei Brände wurden gegen 02.15 h an der Blitzkuhlenstraße gemeldet. Ein Sonnenschirm an einer Bäckerei und eine Mülltonne in der Nähe waren offensichtlich angezündet worden.

Gegen 03.15 h wurde ein rauchender Mülleimer von der Werkstättenstraße gemeldet. An gleicher Stelle musste die Feuerwehr um 06.25 h erneut löschen, weil ein Mülleimer brannte.

Zeugen, die Verdächtige gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

