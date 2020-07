Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Oer-Erkenschwick

Am Mittwoch, zwischen 03:00 Uhr und 16:30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür an der Barbarastraße auf. An der Wohnungseingangstür und am Türrahmen entstand Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts aus der Wohnung entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Dorsten

In der Nacht zu Mittwoch hebelten unbekannte Täter die Zugangstür zu einem Eiscafe Am Brauturm auf. Mit drei Ipods als Beute flüchteten die Täter durch die Hintertür in unbekannte Richtung.

Herten

In der Nacht zu Donnerstag verschafften sich unbekannte Täter rechtswidrig Zugang zu einer leerstehenden Schule an der Paschenbergstraße. Als Beute nahmen sie mehrere Meter Kupferrohr und etwa 1.500 Meter Elektrokabel auf einer Kabeltrommel mit. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Hinweise erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

