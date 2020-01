Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 10.01.20, in der Zeit von 17.15 - 19.15 Uhr, bricht ein unbekannter Täter in Wildeshausen im Berliner Weg in ein Einfamilienhaus ein. Ein Fenster wird aufgehebelt und nach dem Betreten das Erdgeschoß durchsucht. Offensichtlich wird der Täter bei der Tatausführung gestört und flüchtet durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Zum möglichen Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

