Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kupferkabeldieb auf frischer Tat ertappt, Unfallflucht auf der B 27

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Neckarweihingen: Kupferkabeldieb auf frischer Tat ertappt

Ein 57 Jahre alter Tatverdächtiger sorgte in der Nacht zum Donnerstag in Neckarweihingen für einen größeren Polizeieinsatz. Weil Kabel auf der Neckarkanalstraße lagen alarmierte ein Verkehrsteilnehmer gegen 00.30 Uhr die Polizei. Als die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg die Neckarkanalstraße entlang fuhren, fiel ihnen im Einmündungsbereich mit der Buchnerstraße eine Person auf, die Kabel in einen Transporter einlud. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass es sich um Kupferkabel handelte. Auf der Ladefläche des LKW entdeckten sie auch Werkzeuge, die sich als Einbruchswerkzeuge eigneten. Am Zaun eines Entsorgungsunternehmens direkt gegenüber konnte eine mögliche Einstiegsstelle festgestellt werden. Der 57-jährige Tatverdächtige wurde hierauf vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht. Das Unternehmensgelände wurde mit mehreren Streifenwagenbesatzungen der umliegenden Polizeireviere umstellt und abgesucht. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Weitere Verdächtige konnten hierbei jedoch nicht entdeckt werden. Der LKW des 57-Jährigen sowie das Diebesgut wurden beschlagnahmt. Der Wert der Kupferkabel, die allesamt vom Gelände des Unternehmens entwendet worden waren, dürfte sich auf etwa 2.000 bis 3.000 Euro belaufen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige auf freien Fuß gesetzt.

Ludwigsburg: Unfallflucht auf der B 27

Ein Sachschaden von rund 4.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 10.00 Uhr bei einer Unfallflucht auf der Bundesstraße 27 auf Höhe der Robert-Franck-Allee in Ludwigsburg. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker hatte sich auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung Rober-Franck-Allee eingeordnet. Etwa auf Höhe einer Tankstelle in Fahrtrichtung Stuttgart zog der Unbekannte seinen PKW aus unbekannter Ursache nach rechts. In der Folge stieß er mit dem BMW eines 71-Jährigen zusammen, der auf dem linken Fahrstreifen der B 27 unterwegs war. Anstatt nun anzuhalten, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und bog in die Robert-Franck-Allee und danach in die Konigsallee ab. Von dort fuhr er weiter in die Königinallee. Anschließend verloren der 71-Jährige und ein Zeuge, die die Verfolgung aufgenommen hatten, den Unbekannten aus den Augen. Bei dessen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein dunkelgraues, größeres Fahrzeug wie ein Kombi oder Geländewagen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/19-5353, bittet weitere Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht geben können, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg